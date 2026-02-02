2月1日、自民党の高市早苗総裁（首相）が、予定されていた討論番組『日曜討論』（NHK）への出演を取りやめた。首相の欠席に関して、お笑いタレントで社民党所属の参議院議員、ラサール石井が批判を展開しているが、意外なところから落胆の声があがっている。「『日曜討論』では、11党首が出席して議論をおこなう予定でした。しかし、高市首相は遊説中の握手で手を痛め、持病の関節リウマチもあるとのことで、治療を受けるために