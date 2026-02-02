「2月2日」。今日は何の日でしょう？答えは「バスガールが誕生した日」！ 1920（大正9）年2月2日、かつて存在したバスの運行会社である東京市街自動車（後に東京乗合自動車に改称）の乗合バスに、「バスガール」と呼ばれる日本初の女性乗務員が車掌として登場。新宿〜築地間の路線バスにて業務を行いました。初任給35円！女性が高給待遇で男性の職場に進出！1918（大正8）年に輸入車100台で市内を走る路線バスの営業を始めた同社が