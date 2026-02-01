【山羊座】2026年2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?山羊座（12/22~1/19）最強の運気は「実は自分の足元」に他者の動向に目を奪われている場合ではありません。今月、あなたに必要なのは、外側への適応ではなく、内なる「聖域」の再構築です。生活のリズム、居住空間、業務のフロー。これら足元の仕組みを冷静に見直すことで、本来の力強さが蘇ります。地味なメンテナンスこそが、未来の