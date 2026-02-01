【蠍座】2026年2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。2月のあなたの運勢は?蠍座（10/24〜11/21）白黒つけるだけで「運命が逆転します」曖昧な微笑みでやり過ごす季節は終わりました。今月、運命を動かすのは「私はこうする」という冷徹なまでの意志表示です。周囲への同調をやめ、自分の基準で線引きをした瞬間、停滞していた現実は音を立てて変わり始めます。仕事も、恋も、先送りにしてきた決断に白黒をつける