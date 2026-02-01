気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞プライベートで、心がふっと明るくなるような出来事に恵まれそうです。その温かい循環が、あなたの新しい原動力になっていきます。また、周りはあなたに対して「もっと上を目指せる」と感じている