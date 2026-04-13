昨夏にバイエルンがリヴァプールからFWルイス・ディアスを7500万ユーロの移籍金で獲得した時、移籍金が高すぎるのではとの声もあった。しかし、この補強は大正解だったようだ。ディアスは国内リーグで15ゴール11アシストを記録し、チャンピオンズリーグでも5ゴール3アシストと大活躍。バイエルンは先週行われたCL準々決勝1stレグでレアル・マドリードを敵地で2-1と撃破したが、そこでもディアスは巧みな抜け出しから先制点を奪って