ジョンマスターオーガニックから、ふんわりすべすべの手肌へ導くサクラの香りのハンドクリームが、2026年2月5日（木）に数量限定で発売される。■限定ハンドケアブランドを代表するアルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）に、乾燥した環境でも育つマルラの種子から採れるマルラオイル（スクレロカリアビレア種子油）、なめらかに伸び広がるアーモンド油を配合した保湿設計。3種のなじみのよい植物オイルブレンドが、しっとりと