ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR常磐線・高崎線・宇都宮線で運転を見合わせ 上野駅で起きた停電の… JR東日本 時事ニュース 日テレNEWS NNN JR常磐線・高崎線・宇都宮線で運転を見合わせ 上野駅で起きた停電の影響 2026年1月30日 7時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 現在、常磐線・高崎線・宇都宮線では運転を見合わせている 東京・上野駅で起きた停電の影響だという また、運転再開の見込みは立っていないとのこと 記事を読む おすすめ記事 中国2月春節に95億人移動と予測…過去最多もトップ10から日本は圏外へ 政府の渡航自粛呼びかけ影響か 2026年1月29日 18時58分 「あんな殺され方して…諦めろと言うんですか！」妻と娘2人を奪われた父は検事を怒鳴りつけた…熊谷6人殺害事件の“死刑判決”が覆された“無念の瞬間”《最終的な懲役は…》 2026年1月28日 17時0分 星野源、結婚後にわかった新垣結衣の意外な一面・互いの生活スタイル明かす「うちはもう夫婦共々…」 2026年1月29日 16時39分 70代と80代の男性に不同意性交などの疑い 中国籍の42歳男を3回目の逮捕 高齢男性を狙った連続性的暴行事件 大分 2026年1月29日 15時51分 【速報】JR常磐線・高崎線・宇都宮線で運転を見合わせ 上野駅で起きた停電の影響 2026年1月30日 7時45分