¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥óÌó14000Å¹¤Ç¡¢1·î27Æü¤«¤é4½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤­¤ÇÌó50¡óÁýÎÌ¤¹¤ë¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È50¼þÇ¯µ­Ç°»Üºö¡Ö¥Þ¥Á¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÂçºîÀï¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ç3²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¡£Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤ª¥È¥¯¤µ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Ë³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ëÁÀ¤¤¤À¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢Ä´Íý¥Ñ¥ó¡¢ÊÛÅö¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É·×35ÉÊ¤Ç¡¢¶ñºà¤ä½ÅÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢½¾Íè¤Î²Á³Ê¤Î¤Þ¤ÞÄó¶¡¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Î