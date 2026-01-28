《久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみましたいろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です》1月19日、自身のInstagramに父・水谷豊（73）との写真を投稿し、こう綴ったのは女優の趣里（35）。久しぶりの親子ツーショットはファンの反響を呼び、27日現在までに約16万件の「いいね」が寄せられている。趣里は昨年8月に元BE:FIRSTでタレントの三山凌輝（26）と結婚し、9月には第1子が誕生した