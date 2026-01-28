《久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です》

1月19日、自身のInstagramに父・水谷豊（73）との写真を投稿し、こう綴ったのは女優の趣里（35）。久しぶりの親子ツーショットはファンの反響を呼び、27日現在までに約16万件の「いいね」が寄せられている。

趣里は昨年8月に元BE:FIRSTでタレントの三山凌輝（26）と結婚し、9月には第1子が誕生した。

「結婚以前に三山さんと女性YouTuberとのトラブルが報じられたこともあり、一時は、水谷さんは趣里さんの結婚に反対していたことも。

しかし、初孫が産まれて以降、水谷さんは三山さんについて『誰にでもフレンドリーな素直で憎めない青年だよ』と周囲に話しているといいます。水谷さんとの写真について趣里さんが《いつかコラボできるように頑張りたいと思います》と語っているように、家庭内の関係は改善されつつあるようです」（水谷家の知人）

ツーショットでは趣里は丸みのある金縁の眼鏡を、水谷は紫がかったレンズのサングラスを掛けている。男性誌ライターが語る。

「左レンズにわずかに見える十字のブランドロゴを確認する限り、趣里さんが着用されている眼鏡はアメリカの高級ジュエリーブランド『クロムハーツ』のものだと思われます。

同ブランドのネックレスやリングは、中世の剣や紋章、骸骨などをモチーフにした武骨なデザインが多く、男性人気が非常に高いことで有名。木村拓哉さん（53）などをはじめとして著名人にもファンが多くいます。

三山さんも私服を公開するファッション誌の企画でクロムハーツのリングを紹介しており、昔から同ブランドのアイテムを愛用しているといいます。X上では《女子のクロムハーツは男の影響ってXでよく言われてるけど、趣里ちゃんがクロムのメガネをかけているのを見てなるほど…となってる》など、三山さんからの影響を指摘する声も見うけられます」

ファッション関係者が語る。

「’24年に主演したドラマ『モンスター』（フジテレビ系）で、趣里さんが演じる弁護士の衣装を日本のモード系ファッションブランド『ANREALAGE（アンリアレイジ）』が手掛けています。昨年はアパレルブランド『NANO universe（ナノ・ユニバース）』の連載コンテンツに出演するなど、趣里さんは日ごろからファッションへの感度も高いようです。

昨年10月、趣里さんと三山さんが出産後に2人で初めての公の場に立ったのも、ニューヨークのラグジュアリーブランド『THOM BROWNE（トム・ブラウン）』の旗艦店オープンのカクテルパーティでした。三山さんが昔からトム・ブラウン好きなことはファンの間ではよく知られていますが、この日、趣里さんも全身同ブランドの衣装を着こなしていたそうです。

三山さんは雑誌でファッション連載を持つほどのオシャレ好き。これまで趣里さんはモードやトラッドなど清楚で素朴なスタイリングが多かったように思いますが、結婚以後、三山さんのファッションの趣味に影響を受けることも少なくないのでしょう」