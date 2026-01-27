サッポロビール（東京都渋谷区）が1月23日、2025年12月に製品改良を実施した旗艦商品「サッポロ生ビール黒ラベル」の試飲会を都内で開き、開発担当の勝又郁実さんが改良のポイントを説明しました。【画像】サッポロビール150年の歩みがすごすぎる！ 1876年誕生の「開拓使麦酒醸造所」とは？パッケージはスタイリッシュさとシンプルさ追求「サッポロ生ビール黒ラベル」は、熱処理ビールが主役だったという1977年、「サッポロびん