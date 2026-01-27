サッポロビール（東京都渋谷区）が1月23日、2025年12月に製品改良を実施した旗艦商品「サッポロ生ビール黒ラベル」の試飲会を都内で開き、開発担当の勝又郁実さんが改良のポイントを説明しました。

パッケージはスタイリッシュさとシンプルさ追求

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、熱処理ビールが主役だったという1977年、「サッポロびん生」の名で誕生。半世紀近くの歴史の中で、酸化によるビールの品質劣化を抑えられる特別な麦芽の開発・採用など、改良を重ねてきました。

試飲会で説明にあたった勝又さんは、2025年12月の製品改良で、「製造の各工程でビールが酸素に触れないようにする」ことを強く意識したとのことです。

以前から「フレッシュキープ製法」として、各工程で空気の巻き込み防止に努めてきたそうですが、今回の改良においては「製品中の酸素量を一定の基準値内に収める」取り組みを実施。ビールの品質が従来以上に安定し、「研ぎ澄まされた一口目のうまさ」が、より際立つようになったそうです。また、ビールに“ふた”をして新鮮さと香りを保つという「泡」の役割にも着目し、「白く美しいクリーミーな泡に磨きをかけた」とのことです。

パッケージも、従来のデザインよりも余白を生かした構成に変更し、スタイリッシュさとシンプルさを追求したとしています。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は全国で順次、改良した製品に切り替えていくとのことです。