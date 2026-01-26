明星食品（東京都渋谷区）が、日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」と初めてコラボレーションしたカップ焼きそば「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を、1月26日に発売を開始しました。【画像】え…マジ…？コチラが明星食品の焼きそば×ピザハットのマルゲリータ、まさかのセットです！おいしそう！！同商品は、ピザハットの人気メニュー「ピザハット・マルゲリータ」を焼きそば