昨年、カムニャックでオークス制覇のシュタルケ

52歳の名騎手がムチを置くことを決断した。2011年に世界最高峰のG1・凱旋門賞をデインドリームで制し、昨年は日本のG1・オークスをカムニャックで勝利したアンドレアシュ・シュタルケ（ドイツ）が現役引退すると日本時間24日に、英専門紙「レーシングポスト」のXが報じた。日本のファンからも惜別のコメントが寄せられている。

ドイツ出身のシュタルケは1989年にドイツ騎手免許を取得した。2011年に名牝デインドリームで凱旋門賞を制覇し、日本でも短期免許で騎乗。昨年はG1・オークスを制している。

英専門紙「レーシングポスト」のXは「ドイツでは最も成功を収め、国際レースでも数多くの勝利を挙げたアンドレアシュ・シュタルケが52歳で現役引退を発表した」と投稿した。

騎手をマネジメントするRisyもXでシュタルケのコメントを掲載。「情熱あふれるファンの皆さん、素晴らしいレース、そして美しい馬たちが走る競馬場──競馬のすべてを私は決して忘れません」などとしている。

日本の競馬ファンにも衝撃が走る。Xには「本当に残念だけどご本人が決めたことだからね。 また日本に遊びに来て下さい」「シュタルケさんが引退、寂しい」「カムニャックとのコンビをまた見たかったのに…」「シュタルケ騎手、お疲れ様でした」「シュタルケ今年も見たかったな」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）