オンラインのサポートやスクールを運営しながら、お悩みを解決するオンライン片付け専門家・伊藤かすみさんは「片づけの一歩は思考から！」と提唱し、これまで800名以上の片付けを手助けしてきました。今回の記事では、伊藤さんが考える「好きなものをどう片付けるか」をお伝えします。この＜ルール＞で玄関がスッキリ！靴、傘、ディスプレイ…片付けコンサル直伝＜収納の工夫と見せ方テクニック＞* * * * * * *好きなものと気持ち