¡ØGQ JAPAN¡Ù2026Ç¯3·î¹æ Photographed by KODAI IKEMITSU(C) 2026 Conde Nast Japan. All rights reserved. Ê¿Ìî»çÍÔ¡ÊNumber_i¡Ë¤¬¡¢¡ØGQ JAPAN¡Ù3·î¹æ¡Ê1·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î´é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢¥¸¥¢¤Î¿·À±¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£1·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØGQ JAPAN¡Ù¡Ê¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÈ¯¹Ô¡Ë3·î¹æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖTHE NEW FACES OF ASIA¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î´é¡×¡£20