Number_i¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡ÖGQ JAPAN¡×É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡¡¡È²»¤Î¶¯¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ
¡ØGQ JAPAN¡Ù2026Ç¯3·î¹æ Photographed by KODAI IKEMITSU(C) 2026 Conde Nast Japan. All rights reserved.
Ê¿Ìî»çÍÔ¡ÊNumber_i¡Ë¤¬¡¢¡ØGQ JAPAN¡Ù3·î¹æ¡Ê1·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î´é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢¥¸¥¢¤Î¿·À±¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØGQ JAPAN¡Ù¡Ê¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÈ¯¹Ô¡Ë3·î¹æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖTHE NEW FACES OF ASIA
¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î´é¡×¡£2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¤³¤Î¹æ¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¸¥¢È¯¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎºÍÇ½¤¿¤Á¤ËÃåÌÜ¤·¡¢À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ßÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î¡È´é¡É¤¿¤Á¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
É½»æ¤Ë¤Ï¡¢Number_i¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÍÇ½¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥È¤È¡¢¸À¸ì¤ä¹ñ¶¤ò¤âÄ¶¤¨¤ëÈà¤é¤Î¡È²»¤Î¶¯¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÉ¬¸«¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¡¢BTS¤ÈTOMORROW X TOGETHER¤ÎÄïÊ¬¤ÇK-POP´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¢¤ëCORTIS¤ä´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ëBalming Tiger¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¾ºÃæ¤ÎÍÓÊ¸³Ø¤Ê¤É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ£¸¶¥Ò¥í¥·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤«¤é³¤³°ºîÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦³Þ¾¾¾¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤ËÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦HIKARI¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥¸¥¢¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤Î»þÂå¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÊÁËÜÍ¤¤¬¡Ö·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ±Ç²è¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥ç¡¼¥ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÌÄ¤é¤¹²»³Ú
À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëNumber_i¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢³¤³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¿Ìî¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.II¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¥Ð¥«¡¢¤Ç¤â°Õ³°¤È¿¿ÌÌÌÜ¡£¡Ä¡Ä¤½¤¦¡¢¡È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³Ú¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥á¥ó¥º¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡Ö²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¡×¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú
2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿The 1st EP¡ØCOLOR OUTSIDE THE LINES¡Ù¤¬¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¤Ç½éÅÐ¾ì15°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿CORTIS¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬10Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤ò¡È¥ä¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¡É¤È¾Î¤¹Èà¤é¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÈò¤±¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¿¶¤êÉÕ¤±¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Þ¤Ç¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¡ÊKEONHO¡Ë¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÊÈà¤é¤«¤é¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸»¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÍÓÊ¸³Ø¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤ËÄ©¤àÍýÍ³¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò½ä¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î²»³ÚÅ¯³Ø¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ ¤½¤Î¤Û¤«¡ØGQ JAPAN¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆGQ Men of the Year 2025
¡ÖGQ MEN OF THE YEAR 2025¡×³«ºÅ¡£°ìÇ¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤âµ±¤¤¤¿ºÍÇ½¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿Car of the Month
º£·î¤Î°ìÂæ
¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼ ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë GTC¡ßÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ëhttps://gqjapan.jp/magazine/latest/