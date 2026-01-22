ハースF1の新デザインが話題自動車レースF1のハースが、2026年型マシン「VF-26」のカラーリングを発表した。パートナーシップを結ぶ自動車メーカー「トヨタ」の過去のマシンを想起させる既視感のあるデザインに歓喜する日本人ファンが続出している。公開された新デザインは、白地に黒と赤が各所にあしらわれたスタイリッシュなデザイン。昨年のマシンより、白の面積がより大きくなっており、日の丸カラーで知られたかつてのト