井上は2026年もファンを楽しませてくれるだろう(C)Getty Images世界ボクシング評議会（WBC）が現地時間1月20日、「WBC Best of 2025」の受賞者を発表。男子最優秀選手賞では、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が選出された。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目井上は2025年、世界各地で4試合のタイトルマッチを行い、4度防衛を果たしている。1月、東京でのキム・イェジュン（