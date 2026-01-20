大相撲の元横綱、元朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏（45）が2026年1月19日、自身のXを更新し、大相撲初場所（東京・両国国技館）に言及し、「弱ええー大相撲」などと苦言を呈した。 ダグワドルジ氏は、19日の21時48分に「弱ええー大相撲」とのコメントを投稿すると、6分後に「久々見たら、横綱大関さんたちひどい アマチュア相撲みたいやり方ひどい」と続けた。 「貴乃花、朝青龍、白鵬。この流れが強すぎた」 初場所は、