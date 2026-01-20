大阪府堺市にあるランドセルメーカー「株式会社リリコ」が2026年1月19日、「SNS上で拡散されている出来事」について「一切関係ございません」とする声明を発表した。SNSで拡散していた少年を海に突き落とす動画をめぐり、主犯の父親の勤め先として、同社と類似する社名が拡散されていた。大阪市教育委員会は、加害者のものとされる情報が拡散していることに関し、「いかなる理由があっても、個人情報を晒す行為や、誹謗中傷、『私