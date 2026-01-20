ニンジンはさまざまな料理に使えて、彩りも添えてくれる便利な野菜ですが、収穫時期や産地によって名称や特徴が異なります。例えば、11月下旬から翌年3月にかけて収穫される「冬ニンジン」にはどのような特徴があるのでしょうか。冬ニンジンに含まれている栄養素や、冬ニンジンの栄養素を効率的に摂取する方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…！」これが「冬ニンジン」の栄養を無駄な