スーパー銭湯で特に多い迷惑行為について、サウナや岩盤浴などを備える温浴施設「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【怒り】「えっ…非常識すぎる」これがスーパー銭湯で多い“迷惑行為”です！公式TikTokアカウントが公開した動画では、スーパー銭湯でのNG行為として「館内を走り回る」「場所取り」「飲食物を持ち込む」を紹介。また、動画とともに「特に場所取