1995年、6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から17日で31年です｡兵庫県内では、犠牲者を追悼する催しが行われています｡灯籠で描かれた「つむぐ」という文字には､震災の記憶や教訓を「次の世代」に受け継ぎ､つむいでいってほしいという願いが込められています｡2024年の能登半島地震や、去年の青森県東方沖地震など、近年も、大きな災害が全国各地で起きています｡17日は、31年前の神戸の街に思いを馳せながら、未来の災害への「備