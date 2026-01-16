サンワサプライ株式会社は、L字型デザインで省スペースかつスリム設計のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB35CCFLY（横挿し）」「AD-USB36CCFLT（縦挿し）」を発売した。最大40Gbpsの超高速データ転送に加え、最大240WのUSB PD給電、8Kの高解像度映像出力に対応する。壁際などの狭い場所での配線や、機器からのケーブルの突き出しを抑えたい場面に最適だ。■L字コネクタでスッキリ配線ノートパソコンの他に、スマホ、ゲーム機器やタブ