JRÅì³¤¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¿´Éô¤òÄÌ¤ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤ò1·î13Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£JRÅì³¤¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤ÎÌ¾¾ëÈó¾ï¸ý¤«¤é½ÕÆü°æ»Ô¤Î¾¡ÀîÈó¾ï¸ý¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½5.8¥­¥í¤ÎÌ¾¾ë¹©¶è¤Ç¡¢13Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë·¡ºï¹©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹©»ö¤Ï¡¢¾¡ÀîÈó¾ï¸ý¤Ë¸þ¤±¤Æ·¡ºï¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¡¢Ì¾¾ëÈó¾ï¸ý¤«¤éÀ¾Â¦¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ä¤ë¤ª¤è¤½1.8¥­¥í¤ò·¡¤ê¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥ê¥Ë¥¢¤Î¥È¥ó