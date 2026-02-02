リニア中央新幹線静岡工区をめぐり静岡市の難波市長がJR東海に苦言です。大井川の水資源の補償問題で県との合意までに12年を費やしたことについて「JR東海の初動対応の不十分さが長期化した大きな要因だ」と述べました。 【動画】「ひどかった」リニア静岡工区めぐり静岡市長がJR東海に苦言 県との水資源補償合意まで12年...長期化の要因「初動対応の不十分さ」 指摘 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「JR東海の水問題の深刻さについて