中古車販売大手・旧ビッグモーター川崎店（川崎市川崎区）前の植栽を川崎市に無断で伐採したとして、器物損壊罪に問われた当時本社勤務の社員の被告（５３）に対し、横浜地裁（安永健次裁判長）は１３日、求刑通り罰金３０万円の判決を言い渡した。無罪を主張していた弁護側は即日控訴した。判決によると、被告は２０２２年１０月１２日、当時の川崎店の店長らと共謀し、オオムラサキツツジ６本（１１万円相当）をのこぎりで切