会見に出席し、涙ながらに訴える遺族（11月19日 都内／弁護士JPニュース編集部）弁護士JPニュース

ビッグモーター「死刑死刑死刑」LINE送信の元副社長らに損害賠償請求

  • 2020年4月、大学を卒業したばかりの男性がビッグモーターに新卒で入社した
  • しかし、わずか1カ月あまりで人事部から解雇通告を受け、自死したという
  • 遺族は19日、元副社長らに約8838万円の損害賠償を求める訴訟を提起した
