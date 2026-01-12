現役銀行員モデルとして活動していた佐野麗奈さん（23）が1月10日までにXを更新し、2025年12月末で銀行を退職したことを報告した。【写真】「片手間でした」これまでの活動を振り返った元銀行員モデル佐野さんは「12月末で銀行を退職しました。就職しない道を選んで、後悔はありません」と報告。「これまでの芸能やSNSは、学生・就活・銀行員をしながらの片手間でした」と振り返り、「今年からは、逃げ道をなくして芸能に全力