1月11日、東京・両国国技館で大相撲初場所が初日を迎える。【写真】心に残った「昭和・平成・令和のおすもうさん」ランキングと第1位の肉体美今場所の注目はなんと言っても、昨年11月の九州場所で初優勝を果たし、新大関へと昇進したウクライナ出身の安青錦（あおにしき）関だ。そのひたむきな取り口もあってか、昨年12月には皇后雅子さまが誕生日文書の中で安青錦の活躍に触れ、「祖国ウクライナの戦乱を逃れて日本にやって