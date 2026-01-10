J3福島に期限付き移籍した元日本代表FW三浦知良（58）が9日、都内で新加入会見に臨んだ。2月26日に59歳の誕生日を迎えるカズは新たな復興のシンボルとして期待され、ゴールで応える覚悟を見せた。保有権を持つJ2横浜FCからの移籍期間は6月末まで。2〜6月開催の特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」は2月7日に開幕し、福島はアウェーで甲府と対戦する。J3福島の小山淳CEOはカズ獲得の理由を「日本サッカーの象徴であり、長