エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が9日、自身のSNSを更新。学校内での生徒による暴行動画が交流サイト（SNS）上に拡散した問題に言及した。今年に入り、栃木県立高の生徒が別の生徒に一方的に暴行を加える動画がSNSに投稿されて拡散。8日には、大分市内の中学校で男子生徒が暴行されている動画が拡散され、大分市教育委員会は事実確認のための調査を始めたと明らかにした。フィフィは「学校は治外法権の聖域ではな