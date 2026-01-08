トランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、計66の国際機関から米国が脱退するよう指示する大統領覚書に署名した。対象は31の国連機関と35の非国連機関で「米国の国益に反する」と説明した。ホワイトハウスが同日発表した。公表された脱退対象の団体には、国連人口基金や国連大学などが含まれる。トランプ氏は昨年2月、国際機関への資金拠出の見直しを命じる大統領令に署名し「国連の一部