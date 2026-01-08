食前や食事中に取ることで、食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できるといわれている「酢」。食後の血糖値が急上昇、急降下を起こす「血糖値スパイク」を防ぎ、糖尿病や肥満のリスク低減の効果もあります。そこで、お酢と血糖値の関係性や、効果的な摂取方法を「eatLIFEクリニック」（横浜市旭区）院長で、内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに聞きました。【要注意】「えっ…！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物