埼玉県警本部＝さいたま市浦和区事件の押収品として保管していた人気アニメのトレーディングカード9枚を盗んだとして、埼玉県警は7日、窃盗の疑いで羽生署刑事課所属の巡査藤岡俊行容疑者（25）＝同県白岡市＝を逮捕した。容疑者は9枚のうち8枚を計74万2500円で売却し、得た金を競馬に使ったと供述しており「ギャンブルの欲求を抑えられなかった」と容疑を認めている。県警によると、カードはいずれも、容疑者が捜査を担当して