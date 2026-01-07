チェルシー監督退任のエンツォ・マレスカ氏 ファンへ感謝つづるSOCCER KING

チェルシー監督退任のエンツォ・マレスカ氏 ファンへ感謝つづる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • チェルシーを退任したエンツォ・マレスカ監督が、Instagramを更新した
  • 「この勝利の数々はいつまでも私の心に刻み続けるものだ!」とコメント
  • 「ファン皆のサポートに深く感謝をする」とファンへ感謝を綴った
記事を読む

おすすめ記事

  • DF稲村隼翔
    セルティックからＦＣ東京に期限付きで加入のＤＦ稲村隼翔　「もう一度このチームで自分と向き合って」 2026年1月5日 17時13分
  • “プレミア史上最高額”約286億円提示の可能性も？…チェルシーがヴィニシウス獲得を検討か
    “プレミア史上最高額”約286億円提示の可能性も？…チェルシーがヴィニシウス獲得を検討か 2026年1月6日 10時4分
  • トッテナム、サンダーランドとドローで白星逃す…B・デイヴィスが先制弾奪取も終盤に痛恨失点
    トッテナム、サンダーランドとドローで白星逃す…B・デイヴィスが先制弾奪取も終盤に痛恨失点 2026年1月5日 1時57分
  • マルクス・ヴィニシウスが名古屋に完全移籍で加入【写真：柳瀬心祐】
    新年の補強第1号「チームを救って」　昨季J2ベスト11…実力者の加入が「ついにキターーーッ」 2026年1月2日 10時52分
  • 川崎F、中村憲剛氏のトップチームコーチ就任を正式発表！　2025年に現役引退の安藤駿介氏もアシスタントGKコーチとして指導者に
    川崎F、中村憲剛氏のトップチームコーチ就任を正式発表！　2025年に現役引退の安藤駿介氏もアシスタントGKコーチとして指導者に 2026年1月4日 18時44分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
    2. 2. 足切断 ハチミツ二郎がTV復帰
    3. 3. 中居正広氏は「戻る場所」喪失か
    4. 4. 母子4人死亡 夫に鉄壁のアリバイ
    5. 5. 漫画家がAI使った画像投稿を謝罪
    6. 6. 鈴木奈々 3億豪邸の頭金額を公表
    7. 7. 7億円時効直前…当せん者が出現
    8. 8. 安住アナ 今日は行くだけでいい
    9. 9. 紀子さま焦りか 前代未聞の事態
    10. 10. 清水尚弥、結婚を発表　お相手は「かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性」　弟は清水尋也
    1. 11. 渡部 芸能活動を再開させたワケ
    2. 12. キックボードで警察署へ 男逮捕
    3. 13. 四千頭身後藤 路上キスは「嘘」
    4. 14. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
    5. 15. UNIQLOとDAISO 暖かい靴下どっち
    6. 16. 退職のリアル…元トヨタ社員告白
    7. 17. 店のテーブルにネズミ 動画拡散
    8. 18. 山口一郎 紅白で怒られていた
    9. 19. ネイリスト殺害 過去トラブルか
    10. 20. 離婚翌日に再婚→子も誕生 怒り
    1. 1. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
    2. 2. 母子4人死亡 夫に鉄壁のアリバイ
    3. 3. 7億円時効直前…当せん者が出現
    4. 4. 紀子さま焦りか 前代未聞の事態
    5. 5. キックボードで警察署へ 男逮捕
    6. 6. ネイリスト殺害 過去トラブルか
    7. 7. コンクリ詰め殺人 母は他人事か
    8. 8. さいたまスーパーアリーナ休館へ
    9. 9. 大分ひき逃げ 情報提供1.2万件超
    10. 10. 「アールおじさん」実は同一人物
    1. 11. 小野田大臣の参拝の装いに大反響
    2. 12. セクハラ1000通 調査報告書公表
    3. 13. 年末に現れた中居正広氏の救世主
    4. 14. リカバリーウェア 脆弱性露呈か
    5. 15. コンビニではねられた中学生死亡
    6. 16. 愛子さま誕生後にありえない発言
    7. 17. 鬼レンチャンP パワハラで降板か
    8. 18. 報知器型カメラで盗撮か 3人逮捕
    9. 19. 眼科医院が突然閉院 患者ら困惑
    10. 20. 住宅に70代くらいの男性遺体　親族「最近姿を見ない」、愛知
    1. 1. 店のテーブルにネズミ 動画拡散
    2. 2. 飲食店員がイラつく客の言動10選
    3. 3. いつか住みたい都道府県 1位は
    4. 4. 知らないとヤバい最強の虫歯予防
    5. 5. AIで女性の服脱がせ…痛烈に批判
    6. 6. 高校生暴行動画 拡散は名誉毀損?
    7. 7. 愛子さま 再度ティアラ新調辞退
    8. 8. 国保支払い逃れ 維新4人ら関与か
    9. 9. 工場で火事 複数人が逃げ遅れか
    10. 10. 外務省 日本への措置は「遺憾」
    1. 11. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
    2. 12. 自室に霊が侵入していた? 分析
    3. 13. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
    4. 14. シャワーだけの人 幸福度が低い
    5. 15. 女性「死んだ主人が家にいる」
    6. 16. 高市“安倍イタコ政権”にSNSでは《マジでキモい!!!》の声も 伊勢神宮参拝に元首相の遺影持参で物議
    7. 17. 立憲民主・野田佳彦代表、党幹部を「媚中派の最高顧問」…枝野幸男氏に反論され「常任顧問だった」と訂正
    8. 18. 母も解けず検索…小6の面積問題
    9. 19. マグロ初競り 最高値5億1千万円
    10. 20. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
    1. 1. 「出演中」に29歳で死去…4年前
    2. 2. 韓国人男が北海道の薬局で暴れる
    3. 3. 万博担当 娘に「オーサカ」命名
    4. 4. 中国人観光客減少で日本に変化?
    5. 5. 韓国で邦人格闘家が引っ張りだこ
    6. 6. aespa紅白出演に「狂気感じた」
    7. 7. 韓俳優の弔問で「常識ないのか」
    8. 8. カンボジアで発見…衰弱した姿に
    9. 9. 中国で留学生の「帰国ラッシュ」が加速、その背後にある現実とは―中国メディア
    10. 10. 空自機が中国軍の「怪鳥」を激写
    1. 11. 日中関係 さらに悪化させる措置
    2. 12. 訪日外国人「過去最多」の代償か
    3. 13. 性画像を無許可で生成 英で急増
    4. 14. 1人っ子政策廃止も…中国の現在
    5. 15. 米国 ベネズエラを攻撃した理由
    6. 16. 手で紅茶混ぜる動画 中国で拡散
    7. 17. ベネズエラ 米に原油引き渡しへ
    8. 18. 中国航空券の需要 日本→韓国に
    9. 19. 犬の散歩も 家庭用ロボット登場
    10. 20. 中国が日本への輸出制裁を発表
    1. 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
    2. 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
    3. 3. 妻に財産渡したくない 男性吐露
    4. 4. 中国 日本への製品の輸出禁止へ
    5. 5. 期間限定で「厚切り豚角煮定食」
    6. 6. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
    7. 7. SBI新生銀行の複数企画を解説
    8. 8. 小泉純一郎氏が破壊「官邸開き」
    9. 9. 資生堂、希望退職に257人応募　過去最大赤字で合理化
    10. 10. 勝ち続ける青学「勝利メソッド」
    1. 11. 派遣社員→正社員 デメリットは?
    2. 12. 2年だけ再雇用 お得といわれる訳
    3. 13. 東京海上 利益1兆円に達した理由
    4. 14. 「コメは儲かる」と新規参入も
    5. 15. 仕事始めに「退職代行」依頼急増
    6. 16. 整備新幹線 国と対決姿勢鮮明に
    7. 17. NHK ネット業務に大コケのワケ
    8. 18. 外国人労働者なし 経済回るのか
    9. 19. もう一度行ってみたい温泉地は?
    10. 20. 企業トップに聞く日中関係の影響
    1. 1. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
    2. 2. Ankerの定番商品が最大33%OFFに
    3. 3. Amazonで人気のレディース福袋
    4. 4. BAKUNEがAmazonで最大20%OFFに
    5. 5. Ankerの45W充電器 1月に発売へ
    6. 6. 手元にあるストレージの便利さ
    7. 7. Pixel Watch 4に新たな機能追加
    8. 8. 2回目のデートに繋がらない理由
    9. 9. Amazonでカップ麺が最大37%OFFに
    10. 10. Anker防犯カメラ 死角&手間なし
    1. 11. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    2. 12. Uber Eats「悪天候稼働」の現実
    3. 13. 2026年に来るガジェット大胆予測
    4. 14. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
    5. 15. グンゼの綿インナーが最大37%OFF
    6. 16. Mac miniと似通っているドック
    7. 17. 米アップルCEO 2026退任説が浮上
    8. 18. SQD×ミニLED液晶テレビ登場
    9. 19. 新エントリースマホ「OPPO A5 5G」の外観や同梱品、基本機能などを写真や動画で紹介！釘が打てる耐衝撃に加えて防水も対応【レビュー】
    10. 20. 進化した英語勉強アプリの実力
    1. 1. 真央&佳菜子「断絶関係」に変化?
    2. 2. ブルズが河村勇輝と再び2WAY契約
    3. 3. プロ野球FA 決まらぬ3人の行方は
    4. 4. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
    5. 5. 箱根6区山下り→ブラック企業感
    6. 6. 知ってる欽ちゃんと…心配の声
    7. 7. 戦力外2人が異国の地で現役続行
    8. 8. 大野智の「書き初め」にSNS騒然
    9. 9. 箱根ガッツポーズに「軽率」私見
    10. 10. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
    1. 11. 岡本 本拠地の特性に悩まされる?
    2. 12. 横綱の安青錦 化粧まわし披露
    3. 13. 名門校で「いじめ」に共通点浮上
    4. 14. 岡本の会見 通訳に地元紙が不満
    5. 15. J2昇格貢献したのに…契約満了
    6. 16. 箱根駅伝で「洛南OB強すぎ!」
    7. 17. 岡本和真 Bジェイズを選んだ理由
    8. 18. 岡本和真の入団理由 ファン虜
    9. 19. ド軍去った→半額以下で移籍に
    10. 20. 有原流出が…新たな循環生むか
    1. 1. 足切断 ハチミツ二郎がTV復帰
    2. 2. 中居正広氏は「戻る場所」喪失か
    3. 3. 漫画家がAI使った画像投稿を謝罪
    4. 4. 鈴木奈々 3億豪邸の頭金額を公表
    5. 5. 安住アナ 今日は行くだけでいい
    6. 6. 渡部 芸能活動を再開させたワケ
    7. 7. 清水尚弥、結婚を発表　お相手は「かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性」　弟は清水尋也
    8. 8. 四千頭身後藤 路上キスは「嘘」
    9. 9. 山口一郎 紅白で怒られていた
    10. 10. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
    1. 11. 芦田愛菜 プライベート旅行判明
    2. 12. 光一の結婚発表 関係者衝撃の訳
    3. 13. 紀香 夫はあと数cmで失明だった
    4. 14. 中居氏直撃 背後に「恋人」の姿
    5. 15. 「やっちまった」紅白歌手大失態
    6. 16. 福原愛さんの現在 破格の待遇か
    7. 17. 山口達也氏 年収報道にうんざり
    8. 18. ジャニー氏から被害 告白に驚き
    9. 19. 岩本照 SASUKE欠場で批判が噴出
    10. 20. 松岡に日テレから「絶縁通告」か
    1. 1. UNIQLOとDAISO 暖かい靴下どっち
    2. 2. 掃除や収納 主婦の100均活用術
    3. 3. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
    4. 4. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
    5. 5. 冬ならではミスドの贅沢な一品
    6. 6. 190円 吉田羊も愛用の便利グッズ
    7. 7. 職場にいる病ませる人の特徴6選
    8. 8. ラケットスポーツ 日本への変化
    9. 9. サーティワン新作フレーバー登場
    10. 10. ほっともっと「恵方巻」発売へ
    1. 11. ダイソー 可愛いキャラグッズ
    2. 12. 23歳で肝臓がん発覚 高須将大
    3. 13. 「腐女医」と名乗る ママの経緯
    4. 14. セザンヌの新作マスカラで美ロング体験♪万能ベージュの新パレットも先行発売
    5. 15. 「スヌーピー」GAPとコラボ
    6. 16. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    7. 17. 丸亀製麺が最大50円の値上げ
    8. 18. 50代におすすめ 大人ハイライト
    9. 19. 3COINS新作「旅行先での万能」
    10. 20. アルマーニの「新定番」が誕生