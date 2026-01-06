日本の自動車産業に大きな変化の波が襲い掛かっている。'25年1〜6月の世界市場における新車販売台数で、トヨタ自動車は1位の座を死守したが、ホンダ（9位）と日産自動車（11位）が中国のBYD（7位）と浙江吉利控股集団（8位）に追い抜かれた。日中の政治的な対立のニュースの陰で、中国の自動車メーカーは世界戦略を着実に強化している。すでに東南アジア市場に攻め込んで日本車のシェアを奪い始め、日本メーカーにとって大きな脅威