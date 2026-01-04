株式会社帝国データバンクは４日、「学習塾」の倒産発生状況について実施した調査・分析の結果を公開。２０２５年に発生した学習塾の倒産は４６件で、前年の４０件を上回り過去最多を更新したことが分かった。うち約９割が資本金１０００万円未満の小規模経営だったものの「中堅規模の塾にも淘汰（とうた）が及んだ」としている。理由として「少子化、講師確保難、物価高騰が主な要因で、中小塾はコスト増と授業料の値上げ難に