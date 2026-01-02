私はアンジュ（31）。旦那のコウダイ（32）と、ケント（小1）、アオイ（3歳）の4人暮らしです。旦那の兄で義兄・アサヒ（37）さんが義実家の近くに家を建てたということで、新居のお披露目に呼ばれました。義兄の妻で義姉・ユリ（35）さんはサバサバしている美人で、仲良くしてくれています。子どもたちもアサヒさんの子どもリク（小2）、ツバサ（4歳）と仲が良いので、今回のプチ旅行を家族全員楽しみにしていました。予定では新