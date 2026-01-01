タレント上沼恵美子（70）が1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（後5・00）に出演。喜びのあまり涙する場面があった。「チーム天童恵美子」として、演歌歌手・天童よしみと共に参戦した上沼。「チェック（3）弦楽八重奏」で「総額102億4000万円初公開弦楽器」を当てる問題に挑戦した。その問題で上沼は「A」を選択。しかし、ほかの挑戦者全員（別室のGACKTは除く）が「B」を選択して