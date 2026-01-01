俳優の木南晴夏さんと玉木宏さん夫妻に第2子が誕生した。木南さんの所属事務所が12月5日に発表した。報道各社によると、事務所の文書には「本日が子供の誕生日ではありません。誕生日、性別等はプライバシーもあるためお伝えできないことをご容赦ください」との記載があったという。木南さん夫妻は、2018年に生まれた第1子についても、性別や生年月日を明らかにしていなかった。このように、芸能人や有名人が出産を公表する際、誕