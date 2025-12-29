サッカースペイン５部リーグ、レガネスＢの元Ｕ−２０日本代表ＭＦ中井卓大がスペインのスポーツ紙、マルカのインタビューで自身の現在、さらに将来について話している。今季レガネスのサブチームへの加入について中井は「マドリードからレガネスは良い場所で、さらに（レアル・マドリードと）良いつながりがあると言われた。いま僕は半月板の問題で膝を怪我していてどうなるか分からないけど、トップチームへ上がる可能性があ