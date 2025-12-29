高市早苗首相は２９日、東京・赤坂の衆院議員宿舎から首相官邸に隣接する公邸に引っ越した。公邸に入る姿がとらえられ、ネットニュースで配信されると、ＳＮＳ上では、ある１点に注目が集中した。ＳＰが取り囲む中、高級車センチュリーを降りた高市首相は、黒いロンＴ（もしくはトレーナー）にグレーのズボン、そして、足元は裸足に雪駄（草履）だった！ＳＮＳ上ではこの写真に「雪駄！？」「裸足に草履ｗ」「めっちゃ寒いの