初日の出の服装と必要な持ち物について紹介します。服装については、山に初日の出を見に行く場合と、海へ初日の出を見に行く場合に分けて解説します。初日の出を見る時間帯の気温新年最初のイベントというと、「初日の出を見る」という人も多いのではないでしょうか？こちらのグラフは、2025年1月1日の東京都心の1時間ごとの気温について表したものですが、初日の出の時間帯は、夜のうちに気温がぐっと下がりきったあとの時間帯に