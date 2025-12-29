初日の出の服装と必要な持ち物について紹介します。服装については、山に初日の出を見に行く場合と、海へ初日の出を見に行く場合に分けて解説します。

初日の出を見る時間帯の気温

新年最初のイベントというと、「初日の出を見る」という人も多いのではないでしょうか？



こちらのグラフは、2025年1月1日の東京都心の1時間ごとの気温について表したものですが、初日の出の時間帯は、夜のうちに気温がぐっと下がりきったあとの時間帯に当たるため、「その日の最低気温が出る時間帯」になる可能性が高いです。

さらに、1月は1年で最も寒い時期にあたります。





山で初日の出を見る場合の服装

家の近くで初日の出を見る人もいるとは思いますが、多くの人は山の上や海岸などの見晴らしの良い場所へ初日の出を見に行くでしょう。

それぞれの服装について解説します。



山で初日の出を見る時は、ウィンドブレーカー、ダウンジャケット、フリースなどを選択しましょう。インナーも汗を蒸発しやすいポリステルかウール素材の長袖を選ぶようにしてください。暖かいパンツを選び、インナータイツを履くのもおすすめです。足もとは登山靴に、厚手の靴下を履くようにしましょう。



山に登るため、動きやすい服装はもちろん、登っている最中に暑くなるため、体温調節のために脱ぎ着しやすいように重ね着を心がけましょう。

海で初日の出を見る場合の服装

海で初日の出を見る時は、ダウンコートに、足元まで届くニットワンピース、暖かいインナーやタイツを履くと良いでしょう。ズボンをはく場合は、暖かいパンツの下にインナータイツを仕込むとより暖かいです。足もとは、保温性の高いブーツか、動きやすいスニーカーを選択しましょう。



混雑することを想定し、早めに海岸近くの駐車場に行って車中泊する人も多いと思います。ゆったりとした服装を心がけると快適です。



山、海のどちらのパターンも、帽子や手袋、ネックウォーマーなどの小物類も持って行き、寒い場合は装着するとより効果的です。

初日の出を見る時の持ち物

持ち物です。



防寒対策として、耳まで覆うことのできる帽子、手袋、ネックウォーマー、使い捨てカイロがあると便利です。初日の出を待っている時間帯は想像以上に寒く感じますので、もう1枚、コートやジャケットの中に着るものがあると安心です。



当たりは暗いので、ヘッドライトまたはペンライトもあると便利です。気温が低いとスマホの電池の減りも早くなるため、モバイルバッテリーも用意しましょう。待っている間に座れるレジャーシートや、暖かい飲み物を入れた水筒も重宝します。空腹だとより寒く感じますので、手軽に食べられる軽食なども持って行くと安心です。

現地で出たごみを持ち帰るために、ごみ袋も持って行きましょう。