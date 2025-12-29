北アルプスの常念岳で28日、長野県松本市に住む32歳の女性が倒れているのが見つかり、29日朝に救助されましたが死亡が確認されました。警察によりますと28日午後3時40分ごろ、標高2857メートルの北アルプス常念岳で登山をしていた男性がうつぶせに倒れている女性を発見し警察に通報しました。倒れていた場所は山頂北側の標高2460メートルの常念乗越周辺で、女性は29日午前8時45分ごろに岐阜県警のヘリコプターで