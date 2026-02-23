新しい季節の始まりに、仕事も遊びもアップデートしてくれるモノを取り入れてみませんか。GoodsPress Web編集部が今回ピックアップしたのは、機能性やデザインへのこだわりが詰まった、注目の最新アイテム5選！スマート収納で日常と旅をシームレスにつなぐBRIEFINGの新作バッグ、30周年を迎えたキヤノン「PowerShot」の記念モデル、行動中の快適さを追求したZEROGRAMの新作ザックなど。毎日の暮らしや身につける時間が、少し楽しく