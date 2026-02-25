知床国立公園内の道路を歩くヒグマの親子＝2025年5月、北海道斜里町北海道は25日、昨年4月から今年1月までの10カ月間に、道内で捕獲されたヒグマが2013頭（速報値）だったと発表した。過去最多だった2023年度の年間1804頭を既に上回り、初めて2千頭を超えた。道ヒグマ対策室は、ドングリなどの実りが悪く、市街地への出没が相次いだことが増加の主な要因とみている。今回発表した捕獲数は、道の許可を得て猟銃やわなを使い殺処